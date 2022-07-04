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"Мы выбираем Европу": грузины вышли на митинг в поддержку заявки на членство в ЕС

"Мы выбираем Европу": грузины вышли на митинг в поддержку заявки на членство в ЕС

Киев • УНН

 • 170198 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Грузины устроили новый массовый митинг с требованием отставки правительства из-за того, что оно не смогло официально обеспечить выдвижение кандидатуры страны на членство в Европейском Союзе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Еuractiv.

Детали

Страна находится в тисках массовых протестов с тех пор, как в конце июня лидеры ЕС решили отложить рассмотрение заявки Тбилиси на членство к радикальным политическим реформам.

Крупнейшие за последние десятилетия демонстрации, во время которых 20 июня на улицы вышли не менее 120 000 человек, организуются ведущими продемократическими группами и поддерживаются оппозиционными партиями. Правящая партия со своей стороны обвинила оппозицию в "планах свержения власти путем организации антиправительственных митингов".

Более 35 000 демонстрантов собрались у здания парламента Грузии, заблокировав движение на главной магистрали грузинской столицы Тбилиси.

Размахивая флагами Грузии и ЕС, демонстранты пели национальный гимн, многие держали в руках плакаты с надписью "Мы — Европа".

Дополнение

Грузия подала заявку на членство в ЕС вместе с Украиной и Молдовой через несколько дней после того, как россия 24 февраля вторглась в Украину. 23 июня лидеры ЕС официально предоставили статус кандидатов Киеву и Кишиневу, но заявили, что Тбилиси может стать официальным кандидатом только после решения нерешенных вопросов.

Однако лидеры ЕС "признали европейскую перспективу Грузии" - шаг, который президент Саломе Зурабишвили назвала "историческим".

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что его правительство "мобилизовано" для своевременного выполнения требований ЕС, "чтобы мы как можно быстрее получили статус кандидата".

Условия ЕС включают прекращение политической поляризации, улучшение свободы прессы и судов, избирательные реформы и "деолигархизацию".

Правительство правящей партии "Грузинская мечта" столкнулось с растущей международной критикой в ​​связи с предполагаемым отступлением от демократии, нанесшим серьезный ущерб связям Тбилиси с Брюсселем.

Планы вступления в НАТО и ЕС закреплены в конституции Грузии и, согласно опросам общественного мнения, поддерживаются не менее 80% населения.

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