Ми будуємо Європу тут: у МХП розповіли про декларації доброчесності з партнерами

ukru
18:42 • 30341 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 63047 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 77389 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109389 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116215 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115566 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150142 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124852 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124587 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123813 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105947 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77954 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100552 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 72212 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 27502 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 72212 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100552 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77954 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150142 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50025 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57448 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107450 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125750 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125180 перегляди
Актуальне
Ми будуємо Європу тут: у МХП розповіли про декларації доброчесності з партнерами

Ми будуємо Європу тут: у МХП розповіли про декларації доброчесності з партнерами

Київ • УНН

 • 12508 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У червні компанія МХП анонсувала підписання Декларації доброчесності з усіма співробітниками та партнерами. Це означає, що кожен підписант працює з МХП чесно та прозоро. Для України Декларація доброчесності - поняття відносно нове, а для МХП – один із кроків трансформації діяльності компанії відповідно до міжнародних стандартів. Про це в інтерв'ю НВ заявила голова Комплаєнс Офісу МХП Олена Коновалова, передає УНН.

За її словами, Декларації доброчесності не є ситуативною необхідністю.

"Це наступний логічний крок в тому, як ми стимулюємо інвестування всередині України, капітальні інвестиції, нові товари, нові експортні можливості.

Фактично ми не робимо нічого несподіваного. Ми ж не тільки підписуємо декларації — ми допомагаємо вибудувати правильні бізнес-моделі, ринки, стратегії, управління. Ми показуємо, як можна будувати безпечний масштабний бізнес, бути прозорим і зрозумілим міжнародному інвестору; показуємо на ділі, що це вигідно", - розповіла вона.

Розвиваючи філософію доброчесності, МХП не обмежується діяльністю компанії, додала Коновалова.

"Таким чином ми допомагаємо іншим адаптуватися до міжнародних стандартів. Пропагуємо ідею прозорості, даємо інтелектуальний ресурс і пояснюємо, що жити за застарілими правилами невигідно, розвиваємо управлінські компетенції. Вчимо працювати з невизначеністю. Допомагаємо навчитися домовлятися з глобальними партнерами, а не жити в своєму куточку, тому що всі так роблять.

Ми консолідуємо навколо себе гравців з новою філософією бізнесу. Через десять років вони стануть платформою для ще ста компаній, які змінять країну. А документи, хоча і вторинні — прекрасно розвіюють ілюзії там, де нам не по дорозі", - уточнила вона.

Декларація доброчесності - це про інвестиції, технології, податки та боротьбу з корупцією, каже Коновалова.

"Це вирішення найважливіших завдань, що стоять перед Україною сьогодні — поліпшення бізнес-клімату, суди, що працюють, зміна ситуації з бюрократією та корупцією — спрямовані на конкурентність з сусідами в боротьбі за інвестиції.

Нам критично важливо витягти промисловість, у якій немає ні технологій, ні підтвердженої управлінської історії, ні репутації, з минулого; перестати відставати як країна, торгуючи переважно рудою і чушками. Україна може і повинна розвиватися швидше, а люди — повинні жити в інших соціальних стандартах", - пояснила голова Комплаєнс Офісу МХП.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92