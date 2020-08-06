Ми будуємо Європу тут: у МХП розповіли про декларації доброчесності з партнерами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У червні компанія МХП анонсувала підписання Декларації доброчесності з усіма співробітниками та партнерами. Це означає, що кожен підписант працює з МХП чесно та прозоро. Для України Декларація доброчесності - поняття відносно нове, а для МХП – один із кроків трансформації діяльності компанії відповідно до міжнародних стандартів. Про це в інтерв'ю НВ заявила голова Комплаєнс Офісу МХП Олена Коновалова, передає УНН.
За її словами, Декларації доброчесності не є ситуативною необхідністю.
"Це наступний логічний крок в тому, як ми стимулюємо інвестування всередині України, капітальні інвестиції, нові товари, нові експортні можливості.
Фактично ми не робимо нічого несподіваного. Ми ж не тільки підписуємо декларації — ми допомагаємо вибудувати правильні бізнес-моделі, ринки, стратегії, управління. Ми показуємо, як можна будувати безпечний масштабний бізнес, бути прозорим і зрозумілим міжнародному інвестору; показуємо на ділі, що це вигідно", - розповіла вона.
Розвиваючи філософію доброчесності, МХП не обмежується діяльністю компанії, додала Коновалова.
"Таким чином ми допомагаємо іншим адаптуватися до міжнародних стандартів. Пропагуємо ідею прозорості, даємо інтелектуальний ресурс і пояснюємо, що жити за застарілими правилами невигідно, розвиваємо управлінські компетенції. Вчимо працювати з невизначеністю. Допомагаємо навчитися домовлятися з глобальними партнерами, а не жити в своєму куточку, тому що всі так роблять.
Ми консолідуємо навколо себе гравців з новою філософією бізнесу. Через десять років вони стануть платформою для ще ста компаній, які змінять країну. А документи, хоча і вторинні — прекрасно розвіюють ілюзії там, де нам не по дорозі", - уточнила вона.
Декларація доброчесності - це про інвестиції, технології, податки та боротьбу з корупцією, каже Коновалова.
"Це вирішення найважливіших завдань, що стоять перед Україною сьогодні — поліпшення бізнес-клімату, суди, що працюють, зміна ситуації з бюрократією та корупцією — спрямовані на конкурентність з сусідами в боротьбі за інвестиції.
Нам критично важливо витягти промисловість, у якій немає ні технологій, ні підтвердженої управлінської історії, ні репутації, з минулого; перестати відставати як країна, торгуючи переважно рудою і чушками. Україна може і повинна розвиватися швидше, а люди — повинні жити в інших соціальних стандартах", - пояснила голова Комплаєнс Офісу МХП.