Ми будуємо Європу тут: у МХП розповіли про декларації доброчесності з партнерами

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У червні компанія МХП анонсувала підписання Декларації доброчесності з усіма співробітниками та партнерами. Це означає, що кожен підписант працює з МХП чесно та прозоро. Для України Декларація доброчесності - поняття відносно нове, а для МХП – один із кроків трансформації діяльності компанії відповідно до міжнародних стандартів. Про це в інтерв'ю НВ заявила голова Комплаєнс Офісу МХП Олена Коновалова, передає УНН.