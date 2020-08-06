Мы строим Европу здесь: в МХП рассказали о декларациях добродетели с партнерами

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4 марта, 13:25 • 105858 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. В июне компания МХП анонсировала подписание Декларации добродетели со всеми сотрудниками и партнерами. Это означает, что каждый подписант работает с МХП честно и прозрачно. Для Украины Декларация добродетели - понятие относительно новое, а для МХП - один из шагов трансформации деятельности компании в соответствии с международными стандартами. Об этом в интервью НВ заявила председатель Комплаенс Офиса МХП Елена Коновалова, передает УНН.

По ее словам, Декларации добродетели не являются ситуативной необходимостью.

"Это следующий логический шаг в том, как мы стимулируем инвестирование внутри Украины, капитальные инвестиции, новые товары, новые экспортные возможности.

Фактически мы не делаем ничего неожиданного. Мы же не только подписываем декларации - мы помогаем выстроить правильные бизнес-модели, рынки, стратегии, управление. Мы показываем, как можно строить безопасный масштабный бизнес, быть прозрачным и понятным международному инвестору; показываем на деле, что это выгодно", - рассказала она.

Развивая философию добродетели, МХП не ограничивается деятельностью компании, добавила Коновалова.

"Таким образом мы помогаем другим адаптироваться к международным стандартам. Пропагандируем идею прозрачности, даем интеллектуальный ресурс и объясняем, что жить по устаревшим правилам невыгодно, развиваем управленческие компетенции. Учим работать с неопределенностью. Помогаем научиться договариваться с глобальными партнерами, а не жить в своем уголке, потому что все так делают.

Мы консолидируем вокруг себя игроков с новой философией бизнеса. Через десять лет они станут платформой для еще ста компаний, которые изменят страну. А документы, хотя и вторичные - прекрасно развеивают иллюзии там, где нам не по пути", - уточнила она.

Декларация добродетели - это об инвестициях, технологиях, налогах и борьбе с коррупцией, говорит Коновалова.

"Это решение важнейших задач, стоящих перед Украиной сегодня - улучшение бизнес-климата, суды, работающие на изменение ситуации с бюрократией и коррупцией - направлены на конкурентность с соседями в борьбе за инвестиции.

Нам критически важно вытащить промышленность, в которой нет ни технологий, ни подтвержденной управленческой истории, ни репутации, из прошлого; перестать отставать как страна, торгуя преимущественно рудой и чушками. Украина может и должна развиваться быстрее, а люди - должны жить в других социальных стандартах", - пояснила глава Комплаенс Офиса МХП.

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