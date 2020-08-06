Мы строим Европу здесь: в МХП рассказали о декларациях добродетели с партнерами

КИЕВ. 6 августа. УНН. В июне компания МХП анонсировала подписание Декларации добродетели со всеми сотрудниками и партнерами. Это означает, что каждый подписант работает с МХП честно и прозрачно. Для Украины Декларация добродетели - понятие относительно новое, а для МХП - один из шагов трансформации деятельности компании в соответствии с международными стандартами. Об этом в интервью НВ заявила председатель Комплаенс Офиса МХП Елена Коновалова, передает УНН.