Метеорологічне літо триває, очікується підвищення температури - Укргідрометцентр
Київ • УНН
Укргідрометцентр повідомляє, що в Україні досі триває метеорологічне літо. Цього тижня очікується підвищення температури, метеорологічна осінь настане, коли середньодобова температура кілька днів буде нижче 15°C.
В Україні триває метеорологічне літо, цього тижня очікується певне підвищення температури. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.
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"Ми досі ще не перейшли в метеорологічну осінь. В нас зараз, по суті, триває метеорологічне літо, додатково ще один місяць вийшов. Метеорологічна осінь, до речі, настане тоді, коли середньодобова температура кілька днів поспіль буде нижче 15 градусів. Поки що такого ми не маємо і, за прогнозами, цього тижня, навпаки, буде певне підвищення температури", – зазначила Птуха.
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