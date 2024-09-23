Метеорологическое лето продолжается, ожидается повышение температуры - Укргидрометцентр

В Украине продолжается метеорологическое лето, на этой неделе ожидается некоторое повышение температуры. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

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«Мы до сих пор еще не перешли в метеорологическую осень. У нас сейчас, по сути, продолжается метеорологическое лето, дополнительно еще один месяц вышел. Метеорологическая осень, кстати, наступит тогда, когда среднесуточная температура несколько дней подряд будет ниже 15 градусов. Пока что такого мы не имеем и, по прогнозам, на этой неделе, наоборот, будет определенное повышение температуры», - отметила Птуха.

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