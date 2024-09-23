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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Метеорологическое лето продолжается, ожидается повышение температуры - Укргидрометцентр

Метеорологическое лето продолжается, ожидается повышение температуры - Укргидрометцентр

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 13:14  •  8850 просмотра

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Укргидрометцентр сообщает, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето. На этой неделе ожидается повышение температуры, метеорологическая осень наступит, когда среднесуточная температура несколько дней будет ниже 15°C.

В Украине продолжается метеорологическое лето, на этой неделе ожидается некоторое повышение температуры. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

Детали

«Мы до сих пор еще не перешли в метеорологическую осень. У нас сейчас, по сути, продолжается метеорологическое лето, дополнительно еще один месяц вышел. Метеорологическая осень, кстати, наступит тогда, когда среднесуточная температура несколько дней подряд будет ниже 15 градусов. Пока что такого мы не имеем и, по прогнозам, на этой неделе, наоборот, будет определенное повышение температуры», - отметила Птуха.

Туман и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня23 сентября 2024, 05:23 • 15125 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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