Мета путіна - анексувати всю Україну - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріли росією цивільного населення свідчать про те, що її справжня мета - анексія всієї України, а не лише окремих територій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли цивільного населення демонструють справжню мету рф - анексувати всю Україну. Про це глава держави розповів в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1, пише УНН.
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Президент України заяви, що росія постійно обстрілює цивільних та тероризує українців.
Я не вірю, що метою Путіна є захоплення територій: те, що ми бачимо, — це атаки на мирних жителів і терор проти українського населення. Їхні повідомлення говорять нам, що їхня мета — не якісь території, а анексія всієї України
Доповнення
Окрім того, глави держави закликав партнерів не повторювати минулих помилок та не дати путіну "заморозити" війну. За його словами, перерва піде росії лише на користь, адже тоді москва зможе перегрупуватися і підготуватися до більшого конфлікту, як це сталося після окупації Криму у 2014 році.
Нагадаємо
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна ніколи не погодиться визнати російський контроль над захопленими територіями та "заморозити" війну.