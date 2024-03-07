Цель путина - аннексировать всю Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы гражданского населения демонстрируют истинную цель рф - аннексировать всю Украину. Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1, пишет УНН.

Детали

Президент Украины заявления, что россия постоянно обстреливает гражданских и терроризирует украинцев.

Я не верю, что целью путина является захват территорий: то, что мы видим, - это атаки на мирных жителей и террор против украинского населения. Их сообщения говорят нам, что их цель - не какие-то территории, а аннексия всей Украины - заявил Владимир Зеленский.

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Кроме того, глава государства призвал партнеров не повторять прошлых ошибок и не дать Путину "заморозить" войну. По его словам, перерыв пойдет России только на пользу, ведь тогда москва сможет перегруппироваться и подготовиться к большему конфликту, как это произошло после оккупации Крыма в 2014 году.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина никогда не согласится признать российский контроль над захваченными территориями и "заморозить" войну.