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Мешканця Рівненщини засудили на 6 років за розбещення 3-річної доньки

Мешканця Рівненщини засудили на 6 років за розбещення 3-річної доньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Столичний суд визнав винним 57-річного мешканця Рівненщини за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 57-річного жителя Рівненської області за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини", - йдеться у повідомленні.

Так, стороною обвинувачення на підставі зібраних у ході розслідування доказів доведено беззаперечну вину чоловіка, який користуючись довірою та безпорадним станом власної 3–річної доньки, вчинив відносно неї розпусні дії.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва від 16 грудня 2019 року особу визнано винним за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України та засуджено до реального покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали чоловіка за розбещення його малолітньої доньки, створення порнографічної продукції та продаж її через мережу Інтернет.

Українські Національні Новини

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