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На Вінниччині чоловік розбещував малолітню доньку та продавав порно - поліція

На Вінниччині чоловік розбещував малолітню доньку та продавав порно - поліція

Київ • УНН

 • 48560 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На Вінниччині затримали чоловіка за розбещення його малолітньої доньки, створення порнографічної продукції та продаж її через мережу Інтернет. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

Підозрюваного затримано із залученням бійців спецпідрозділу КОРД.

"У червні 2019 року слідчим управлінням ГУНП на підставі інформації правоохоронних органів Австралійського союзу щодо розбещення малолітньої дитини, створенні та розповсюдженні у мережі Інтернет предметів порнографічного характеру було розпочато кримінальне провадження, за ознаками ч.4 ст.301 КК України", - сказано у повідомленні.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, під час слідства здобуто докази, що 39-річний житель Вінниччини протягом 2013-2014 років розбещував свою малолітню доньку, якій наразі 11 років, створював відео – та фото-матеріали з ознаками дитячої порнографії та розповсюджував за винагороду через сайти в мережі Інтернет.

За місцем проживання підозрюваного на підставі ухвали суду проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази злочинної діяльності: відеокамеру, фотоапарат, з допомогою яких виготовлялася порнопродукція, ноутбуки, жорсткі диски, флеш-носії та інші.

Особі повідомлено про підозру, вирішується питання про застосування запобіжного заходу на період досудового розслідування. За такий злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, на Харківщині затримали чоловіка за розбещення 7-річної племінниці

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