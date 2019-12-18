Жителя Ровенской области приговорили к 6 годам за развращение 3-летней дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Столичный суд признал виновным 57-летнего жителя Ровенской области по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 57-летнего жителя Ровенской области по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Так, стороной обвинения на основании собранных в ходе расследования доказательств доказано безоговорочную вину мужчины, который пользуясь доверием и беспомощным состоянием собственной 3-летней дочери, совершил в отношении нее развратные действия.
Приговором Дарницкого районного суда города Киева от 16 декабря 2019 года лицо признано виновным по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины и осужден к реальному наказанию в виде 6 лет лишения свободы.
Напомним, в Винницкой области задержали мужчину за растление его малолетней дочери, создание порнографической продукции и продажа ее через Интернет.