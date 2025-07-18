Мерц ставить під сумнів вступ України до ЄС до 2034 року
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів щодо вступу України до Європейського Союзу до 2034 року. Він зазначив, що відбудова України після війни буде пов'язана з процесом її вступу до ЄС, але це займе кілька років.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сумнівається у вступі України до Європейського Союзу до завершення наступного бюджетного періоду, який триватиме до 2034 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Мерц зазначив, що для Німеччини найвищим пріоритетом є докладання зусиль, аби повномасштабна війна росії завершилась, після чого йтиметься про відбудову України.
Він підтвердив, що процес відбудови буде пов'язаний з процесом, в результаті якого Україна зможе стати членом Європейського Союзу, "але на це піде кілька років".
"Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", – додав канцлер Німеччини, маючи на увазі семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років.
Мерц також сказав, що доки Україна зазнає нападу, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий.
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