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Мерц ставит под сомнение вступление Украины в ЕС до 2034 года

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение относительно вступления Украины в Европейский Союз до 2034 года. Он отметил, что восстановление Украины после войны будет связано с процессом ее вступления в ЕС, но это займет несколько лет.

Мерц ставит под сомнение вступление Украины в ЕС до 2034 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сомневается во вступлении Украины в Европейский Союз до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мерц отметил, что для Германии наивысшим приоритетом является приложение усилий, чтобы полномасштабная война россии завершилась, после чего речь пойдет о восстановлении Украины.

Он подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Европейского Союза, "но на это уйдет несколько лет".

"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", – добавил канцлер Германии, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Мерц также сказал, что пока Украина подвергается нападению, вступление в ЕС в любом случае невозможно.

Урсула фон дер Ляйен представила бюджет на 2028-2034 годы: Украине планируют предоставить 100 миллиардов евро16.07.25, 22:19 • 3710 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Reuters
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Украина
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