Мерц ставит под сомнение вступление Украины в ЕС до 2034 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сомневается во вступлении Украины в Европейский Союз до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Мерц отметил, что для Германии наивысшим приоритетом является приложение усилий, чтобы полномасштабная война россии завершилась, после чего речь пойдет о восстановлении Украины.

Он подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Европейского Союза, "но на это уйдет несколько лет".

"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", – добавил канцлер Германии, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Мерц также сказал, что пока Украина подвергается нападению, вступление в ЕС в любом случае невозможно.

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