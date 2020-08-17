Мер Умані зібрався чекати Зеленського на Банковій у наметі та зі спальним мішком
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міський голова Умані Олександр Цебрій прибув до Києва, щоб пояснити Президенту Україну Володимиру Зеленському, наскільки небезпечний масовий приїзд прочан-хасидів на святкування юдейський Нового року - Рош га-Шана. У своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook, Цебрій заявив, що чекатиме Зеленського, скільки буде необхідно, передає УНН.
"Я розумію, що Президент - надзвичайно зайнята людина, тому хай не поспішає. Друзі привезли мені туристичний намет, спальний мішок, каремат, у мене є вода і все необхідне, я буду чекати на пана Президента", - зазначив Цебрій.
Додамо, що уманський мер також оприлюднив фото заяви, яку він написав на ім'я Зеленського із проханням про термінову зустріч.
Нагадаємо, учасники міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України ще у липні дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош-Гашана у традиційному форматі у 2020 році є неможливим, з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.
Водночас, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана через COVID-19. Зі слів міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова, цього року очікується прибуття до України від 5 до 10 тисяч хасидів.
Раніше сьогодні мер Умані Олександр Цебрій запропонував уманчанам встановити блокпости на в'їздах до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування Рош га-Шана.
Додамо, що Кабінет міністрів України підтримав рішення щодо запровадження обмежень на відвідування іноземцями міста Умань під час святкування Рош га-Шана у 2020 році.