Уряд підтримав обмеження на відвідування іноземцями Умані на Рош га-Шана – Аваков

"Уряд підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков", - пишуть у пресслужбі.



Повідомляється, що МВС України ініціювало введення технічних обмежень у період коронавірусу на відвідування Умані іноземцями. Ініціативу підтримали як уряд, так і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на коронавірус серед населення.



Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на Уряді та дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців", - зазначив Аваков.



Очільник МВС додав, що аналогічної домовленості МВС досягло із представниками Української православної церкви та Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію.



Аваков наголосив також, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.



Нагадаємо, раніше сьогодні міський голова Умані Олександр Цебрій запропонував уманчанам встановити блокпости на в'їздах до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування Рош га-Шана.