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Правительство поддержало ограничения на посещение иностранцами Умани на Рош ха-Шана — Аваков

Правительство поддержало ограничения на посещение иностранцами Умани на Рош ха-Шана — Аваков

Киев  •  УНН

 • 16037 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Кабинет министров Украины поддержал решение о введении ограничений на посещение иностранцами города Умань во время празднования Рош ха-Шана в 2020 году. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на министра Арсена Авакова, передает УНН.

"Правительство поддержало решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков", - пишут в пресс-службе.

Сообщается, что МВД Украины инициировало введение технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами. Инициативу поддержали как правительство, так и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания коронавирусом среди населения.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на Правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности МВД достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

Аваков отметил также, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Напомним, ранее сегодня мэр Умани Александр Цебрий предложил жителям Умани установить блокпосты на въездах в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана.

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