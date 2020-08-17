Мер Умані готовий виставити блокпости, щоб не пускати хасидів

Так, зі слів Цебрія, комісія ТЕБ та НС на засіданні 11 серпня ухвалила рішення щодо можливості присутності на території міста під час святкування Рош га-Шана від 5 до 10 тис. паломників, а на сьогоднішньому засіданні комісії головуючим було озвучено, що рішення коригуванню не підлягає.

“Шановні уманчани, я готовий до найрадикальніших заходів, в рамках чинного законодавства. Ви памятаєте, як це було, коли перекривались блокпостами вїзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста Умані. Я хочу почути ваше відношення до цього. Як ви будете відноситись, коли на період Рош га-Шана ми зробимо такі запобіжні міри?”, — запитав міський голова.

Також він висловив переконання у тому, що Президент України Володимир Зеленський не знає про цю ситуацію в Умані і “не проінформований достатньо”.

“Тому я зараз виїзжаю у Київ під Офіс Президента і буду чекати там доти, доки зі мною особисто Президент не дізнається від мене, яка ситуація у місті Умань”, — додав він.

Нагадаємо, учасники міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України ще у липні дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош-Гашана у традиційному форматі у 2020 році є неможливим, з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.



Водночас, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана через COVID-19. Зі слів міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова, цього року очікується прибуття до Україну від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів.