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Мер Умані готовий виставити блокпости, щоб не пускати хасидів

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міський голова Умані Олександр Цебрій запропонував уманчанам встановити блокпости на в'їздах до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування Рош га-Шана. Про це Цебрій сказав у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook міського голови, передає УНН.

Так, зі слів Цебрія, комісія ТЕБ та НС на засіданні 11 серпня ухвалила рішення щодо можливості присутності на території міста під час святкування Рош га-Шана від 5 до 10 тис. паломників, а на сьогоднішньому засіданні комісії головуючим було озвучено, що рішення коригуванню не підлягає.

“Шановні уманчани, я готовий до найрадикальніших заходів, в рамках чинного законодавства. Ви памятаєте, як це було, коли перекривались блокпостами вїзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста Умані. Я хочу почути ваше відношення до цього. Як ви будете відноситись, коли на період Рош га-Шана ми зробимо такі запобіжні міри?”, — запитав міський голова.

Також він висловив переконання у тому, що Президент України Володимир Зеленський не знає про цю ситуацію в Умані і “не проінформований достатньо”.

“Тому я зараз виїзжаю у Київ під Офіс Президента і буду чекати там доти, доки зі мною особисто Президент не дізнається від мене, яка ситуація у місті Умань”, — додав він.

Нагадаємо, учасники міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України ще у липні дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані Черкаської області для святкування юдейського свята Рош-Гашана у традиційному форматі у 2020 році є неможливим, з огляду на епідемічну ситуацію в Ізраїлі, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації та через складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.

Водночас, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила забезпечити безпеку під час святкування Рош-Гашана через COVID-19. Зі слів міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова, цього року очікується прибуття до Україну від 5 до 10 тисяч віруючих хасидів.

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