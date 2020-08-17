Мэр Умани готов выставить блокпосты, чтобы не пускать хасидов

Так, по словам Цебрия, комиссия ТЭБ и ЧС на заседании 11 августа приняла решение о возможности присутствия на территории города во время празднования Рош ха-Шана от 5 до 10 тыс. паломников-хасидов, а на сегодняшнем заседании комиссии председательствующим было озвучено, что решение корректировке не подлежит.

"Уважаемые жители Умани, я готов к самым радикальным мерам, в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывался блокпостами въезд на территорию города Умань. Это решение может принять ТЭБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому. Как вы будете относиться, когда на период Рош ха-Шана мы сделаем такие меры?" - спросил мэр.

Также он выразил уверенность в том, что Президент Украины Владимир Зеленский не знает об этой ситуации в Умани и "не проинформирован достаточно".

"Поэтому я сейчас выезжают в Киев под Офис Президента и буду ждать там до тех пор, пока со мной лично Президент не узнает от меня, какая ситуация в городе Умань", - добавил он.

Напомним, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины еще в июле пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош-ха-Шана в традиционном формате в 2020 году невозможно, учитывая эпидемическую ситуацию в Израиле, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, необходимость создания большого количества мест для обсервации и из-за сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.



В то же время, госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана из-за COVID-19. По словам министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, в этом году ожидается прибытие в Украину от 5 до 10 тысяч верующих хасидов.