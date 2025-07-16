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Мер латвійського міста Огре отримав поранення під час російського обстрілу в Україні

Київ • УНН

 • 1394 перегляди

Мер латвійського міста Огре Егілс Гелманіс отримав поранення в Україні внаслідок російського обстрілу. Він перебував у відрядженні, доставляючи допомогу ЗСУ, і наразі його стан стабільний.

Мер латвійського міста Огре отримав поранення під час російського обстрілу в Україні

Голова муніципальної ради Огре Егілс Гелманіс отримав поранення в Україні внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив LSM представник муніципалітету Патрікс Гріва, пише УНН.

Деталі

Гріва зазначив, що Гельманіс зараз перебуває у відрядженні, де разом з однодумцями доставляє необхідні транспортні засоби та іншу допомогу українським Збройним силам.

Такі поїздки регулярно є у графіку мера з 2022 року, від самого початку війни. Кожні кілька місяців донатять і переганяють значну кількість автомобілів, цього разу – близько 20

зазначив він.

Детальної інформації про обставини і характер поранення Хельманіса немає, відомо лише, що він у стабільному стані.

З того, що ми зрозуміли – що минулої ночі був обстріл і внаслідок того він отримав поранення

- сказав каже представник муніципалітету.

Він пояснив, що поки не знає деталей і точного місця події, тому що маршрут щоразу тримали у таємниці. Гріва додав, що "кожна така поїздка пов’язана з небезпекою".

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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