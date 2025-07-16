Мэр латвийского города Огре получил ранения во время российского обстрела в Украине
Киев • УНН
Мэр латвийского города Огре Эгилс Гелманис получил ранения в Украине в результате российского обстрела. Он находился в командировке, доставляя помощь ВСУ, и сейчас его состояние стабильное.
Глава муниципального совета Огре Эгилс Гелманис получил ранение в Украине в результате российского обстрела. Об этом сообщил LSM представитель муниципалитета Патрикс Грива, пишет УНН.
Детали
Грива отметил, что Гелманис сейчас находится в командировке, где вместе с единомышленниками доставляет необходимые транспортные средства и другую помощь украинским Вооруженным силам.
Такие поездки регулярно есть в графике мэра с 2022 года, с самого начала войны. Каждые несколько месяцев донатят и перегоняют значительное количество автомобилей, на этот раз – около 20
Подробной информации об обстоятельствах и характере ранения Хельманиса нет, известно лишь, что он в стабильном состоянии.
Из того, что мы поняли – что прошлой ночью был обстрел и в результате этого он получил ранения
Он пояснил, что пока не знает деталей и точного места происшествия, потому что маршрут каждый раз держали в тайне. Грива добавил, что "каждая такая поездка связана с опасностью".
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