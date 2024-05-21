Менш ніж троє дітей - плати: у ВР пропонують запровадити "податок на бездітність"
Київ • УНН
Верховна Рада пропонує ввести "податок на бездітність" для українців віком від 21 до 58 років, які мають менше трьох дітей, з метою покращення демографічної ситуації та підтримки сімей з дітьми.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується ввести податок для українців які мають менш ніж троє дітей. Передає УНН.
Деталі
Так, законопроєкт № 11264 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні зареєстрував нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.
Зазначимо, що сам 38-річний Гривко згідно з декларації, немає дружини та дітей.
В пояснювальній записці повідомляється, що мета законопроєкту створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі - також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціальноекономічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.
Гривко пропонує, щоб українці віком від 21 до 58 років сплачували податок:
- Ставка 1,5% для осіб, які не мають дітей;
- Ставка 1% для осіб, які мають одну дитину;
- Ставка 0,5% для осіб, які мають двох дітей;
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Не є платниками демографічного збору:
- особи, які мають трьох або більше дітей;
- особи, які мають безпліддя або порушену· репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство
- (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин
- належними медичними документами не рідше, ніж один
- раз на 2 роки;
- особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи;
Окрім того, пропонується, що об’єктом оподаткування збором є всі доходи, отримані платником збору у грошовій формі з використанням безготівкових розрахунків, за винятком, зокрема:
- грошових коштів, отриманих фізичними особами - підприємцями та особами, які провадять незалежну 2 професійну діяльність, на поточні банківські рахунки під час здійснення підприємницької та/або незалежної професійної діяльності;· грошових коштів, отриманих особою від погашення 3 облігацій внутрішньої державної позики;
- грошових коштів, виплачених особі у якості повернення банківського вкладу (депозиту);
- грошових коштів, отриманих особою від продажу належних їй об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів;
- грошових коштів, отриманих особою від міжнародних громадських, благодійних та інших організацій, а також від представництв міжнародних організацій в Україні у якості благодійних пожертв та інших видів грошової допомоги;
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Окрім того, законопроєктом пропонується підвищити державну допомогу при народженні дитини у півтора рази та запровадити інші види допомоги, наприклад на утримання дитини до досягнення нею 6-річного віку, допомогу дитині на майбутнє, допомогу жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня".