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Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності - Світовий банк

Майже кожен четвертий українець опинився за межею бідності - Світовий банк

Київ • УНН

 • 592553 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН Згідно даних Світового банку, війна штовхнула за межу бідності до 24,2% українців, майже кожного четвертого. Неофіційний рівень безробіття у 2022 становив 36%. На думку ескпертів ситуація була б ще гіршою, якби не міжнародна фінансова допомога, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Згідно з нещодавнім звітом Світового банку, у 2022 році в Україні рівень бідності зріс з 5,5% до 24,2%, штовхнувши до бідності ще 7,1 мільйона людей, причому найгірший вплив залишився поза увагою в сільській місцевості. Оскільки на кінець 2022 року рівень безробіття неофіційно становив 36%, а інфляція досягла 26,6%, регіональний директор установи у Східній Європі Аруп Банерджі попередив, що бідність може різко зрости.

Погіршення рівня життя зазначають і працевлаштовані українці зі стабільним доходом. 

"Ціна на все зросла. Найдорожче їжа, а потім паливо для машини. Деякі речі подорожчали на 40-50%. До війни моя дружина ходила в супермаркет за покупками і це коштувало 200 гривень, а зараз цей же магазин коштує 400-500", - розповів журналістам житель Києва.

Економіст Олена Білан зазначила, що без величезного пакету фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, включаючи обіцянки на суму 43 млрд доларів, ситуація була б ще гіршою.

Цитата

«Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% значною мірою через те, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких у неї більше немає доступу. У нас була інфляція 26% – знову ж таки, що могло бути гірше – але зарплати людей також залишалися незмінними, а валюта девальвувала відносно долара на 20%. Найбільша проблема полягатиме в тому, як створити нові робочі місця», - зазначила Білан.

Доповнення

Згідно даних, оприлюднених Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру SIPRI, у 2022 році військові витрати України досягли 44,0 мільярдів доларів США. На 640 відсотків, це було найвище збільшення військових витрат країни за один рік, яке коли-небудь фіксувалося в даних SIPRI. Внаслідок такого збільшення та збитків економіці України, пов'язаної з війною, військові витрати як частка ВВП зросли до 34% ВВП у 2022 році порівняно з 3,2 відсотка у 2021 році.

Згідно з прогнозами Національного банку України, до кінця 2023-го інфляція складатиме 18,6% у порівнянні з 26,6% минулого року. Втім, ці показники можуть змінюватися.

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