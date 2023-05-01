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Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности - Всемирный банк

Почти каждый четвертый украинец оказался за чертой бедности - Всемирный банк

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН Согласно данным Всемирного банка, война толкнула за черту бедности до 24,2% украинцев, почти каждого четвертого. Неофициальный уровень безработицы в 2022 году составил 36%. По мнению эскпертов ситуация была бы еще хуже, если бы не международная финансовая помощь, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно недавнему отчету Всемирного банка, в 2022 году в Украине уровень бедности вырос с 5,5% до 24,2%, толкнув в бедность еще 7,1 миллиона человек, причем худшее влияние осталось без внимания в сельской местности. Поскольку на конец 2022 года уровень безработицы неофициально составлял 36%, а инфляция достигла 26,6%, региональный директор учреждения в Восточной Европе Аруп Банерджи предупредил, что бедность может резко возрасти.

Ухудшение уровня жизни отмечают и трудоустроенные украинцы со стабильным доходом.

"Цена на все выросла. Дороже всего еда, а затем топливо для машины. Некоторые вещи подорожали на 40-50%. До войны моя жена ходила в супермаркет за покупками и это стоило 200 гривен, а сейчас этот же магазин стоит 400-500", - рассказал журналистам житель Киева.

Экономист Елена Белан отметила, что без огромного пакета финансовой поддержки со стороны международного сообщества, включая обещания на сумму 43 млрд долларов, ситуация была бы еще хуже.

Цитата

«Мы наблюдаем падение ВВП на 30% в значительной степени из-за того, что Украина экспортирует 80% своих товаров через порты, к которым у нее больше нет доступа. У нас была инфляция 26% – опять же, что могло быть хуже – но зарплаты людей также оставались неизменными, а валюта девальвировала относительно доллара на 20%. Самая большая проблема будет заключаться в том, как создать новые рабочие места», - отметила Белан.

Дополнение

Согласно данным, обнародованным Стокгольмским институтом исследования проблем мира SIPRI, в 2022 году военные расходы Украины достигли 44,0 миллиардов долларов США. На 640 процентов, это было самое высокое увеличение военных расходов страны за один год, которое когда-либо фиксировалось в данных SIPRI. В результате такого увеличения и ущерба экономике Украины, связанного с войной, военные расходы как доля ВВП выросли до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2 процента в 2021 году.

Согласно прогнозам Национального банка Украины, к концу 2023-го инфляция составит 18,6% по сравнению с 26,6% в прошлом году. Впрочем, эти показатели могут меняться.

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