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SIPRI: військові витрати України за рік виросли на 640%

SIPRI: військові витрати України за рік виросли на 640%

Київ • УНН

 • 737546 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україні витратила на озброєння за 2022 рік 44 мільярдів доларів, що на 640% більше, ніж у попередньому році. Для вітчизняного ВВП ця частка сягнула 34%. Про це йдеться в даних, оприлюднених Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру SIPRI, пише УНН.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну спровокувало зростання військових витрат по всьому світі. У 2022 році загальна сума таких витрат склала рекордні 2,24 трильйона доларів. 

Цитата

"У 2022 році військові витрати України досягли 44,0 мільярдів доларів США. На 640 відсотків, це було найвище збільшення військових витрат країни за один рік, яке коли-небудь фіксувалося в даних SIPRI. Внаслідок збільшення та збитків економіці України, пов'язаної з війною... військові витрати як частка ВВП зросли до 34% ВВП у 2022 році порівняно з 3,2 відсотка у 2021 році", - ідеться у звіті.

Деталі

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, 56% загальносвітових військових витрат припадає на Сполучені Штати, росію та Китай. Згідно з звітом, військова допомога Україні та занепокоєння щодо посилення загрози з боку росії сильно вплинули на витрати багатьох інших держав, як і напруженість у Східній Азії.

"Постійне зростання глобальних військових витрат останніми роками є ознакою того, що ми живемо у все більш небезпечному світі", - коментує старший науковий співробітник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Нан Тіан.

За його словами, держави зміцнюють свої армії у відповідь на погіршення безпекового середовища, адже не очікують поліпшення найближчим часом. Як оцінює Інститут, військові витрати росії зросли на 9,2% у 2022 році до приблизно 86,4 мільярда доларів, що еквівалентно 4,1% валового внутрішнього продукту росії. 2021-го показник склав 3,7%.

"Різниця між бюджетними планами росії та її фактичними військовими видатками у 2022 році свідчить про те, що вторгнення в Україну обійшлося росії набагато дорожче, ніж вона очікувала", - сказала директор програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Люсі Беро-Сюдро.

Сполучені Штати, безперечний лідер у світі з військових витрат, витратили 877 мільярдів доларів у 2022 році, що на 0,7% більше, ніж торік, з урахуванням інфляції. Це дорівнює 39% загальних світових військових витрат і втричі більше, ніж витратив Китай, що займає друге місце.

Витрати країн Центральної та Західної Європи досягли 345 мільярдів доларів у 2022 році, перевищивши рівень 1989 року, коли закінчувалася Холодна війна.

Фінляндія, яка нещодавно стала 31-м членом НАТО, лідирувала в цьому зростанні зі збільшенням військових витрат на 36 відсотків. За нею слідує Литва (зростання на 27%), Швеція, яка прагне членства в НАТО (зростання на 12%), і Польща (зростання на 11%).

«Хоча повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, безумовно, вплинуло на рішення щодо військових витрат у 2022 році, занепокоєння щодо російської агресії наростало набагато довше», – сказав дослідник Інституту Лоренцо Скараццато.

Він зазначив, що багато колишніх держав Східного блоку збільшили свої військові витрати більш ніж удвічі після початку російської агресії проти України, починаючи з анексії Криму у 2014 році.

У SIPRI заявили, що всі зміни у відсотках виражені у реальному обчисленні у постійних цінах 2021 року.

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