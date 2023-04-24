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SIPRI: военные расходы Украины за год выросли на 640%

SIPRI: военные расходы Украины за год выросли на 640%

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украина потратила на вооружение за 2022 год 44 миллиардов долларов, что на 640% больше чем в предыдущем году. Для отечественного ВВП эта доля достигла 34%. Об этом говорится в данных, обнародованных Стокгольмским институтом исследования проблем мира SIPRI, пишет УНН.

Полномасштабное вторжение россии в Украину спровоцировало рост военных расходов по всему миру. В 2022 году общая сумма таких расходов составила рекордные 2,24 триллиона долларов. 

Цитата

"В 2022 году военные расходы Украины достигли 44,0 миллиарда долларов США. На 640 процентов, это было самое большое увеличение военных расходов страны за один год, когда-либо фиксировавшееся в данных SIPRI. В результате увеличения и ущерба экономике Украины, связанного с войной,.. военные расходы как доля ВВП выросли до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2 процента в 2021 году", - говорится в отчете.

Дополнение

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, 56% общемировых военных расходов приходится на Соединенные Штаты, россию и Китай. Согласно отчету, военная помощь Украине и беспокойство по усилению угрозы со стороны россии сильно повлияли на расходы многих других государств, как и напряженность в Восточной Азии.

"Постоянный рост глобальных военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более опасном мире", - комментирует старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нан Тиан.

По его словам, государства укрепляют свои армии в ответ на ухудшение среды безопасности, ведь не ожидают улучшения в ближайшее время. Как оценивает Институт, военные расходы россии выросли на 9,2% в 2022 году до примерно 86,4 миллиарда долларов, что эквивалентно 4,1% валового внутреннего продукта России. В 2021 году показатель составил 3,7%.

"Разница между бюджетными планами россии и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала", - сказала директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро.

Соединенные Штаты, бесспорный лидер в мире по военным расходам, потратили 877 миллиардов долларов в 2022 году, что на 0,7% больше, чем в прошлом, с учетом инфляции. Это равняется 39% общих мировых военных расходов и втрое больше, чем потратил занимающий второе место Китай.

Расходы стран Центральной и Западной Европы достигли 345 миллиардов долларов в 2022 году, превысив уровень 1989, когда заканчивалась Холодная война.

Финляндия, недавно ставшая 31-м членом НАТО, лидировала в этом росте с увеличением военных расходов на 36 процентов. За ней следует Литва (рост на 27%), Швеция, стремящаяся к членству в НАТО (рост на 12%), и Польша (рост на 11%).

«Хотя полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, безусловно, повлияло на решение по военным расходам в 2022 году, беспокойство по поводу российской агрессии нарастало гораздо дольше», – сказал исследователь Института Лоренцо Скараццато.

Он отметил, что многие бывшие государства Восточного блока увеличили свои военные расходы более чем вдвое после начала российской агрессии против Украины, начиная с аннексии Крыма в 2014 году.

В SIPRI заявили, что все изменения в процентах выражены в реальном исчислении по постоянным ценам 2021 года.

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