SIPRI: военные расходы Украины за год выросли на 640%

Полномасштабное вторжение россии в Украину спровоцировало рост военных расходов по всему миру. В 2022 году общая сумма таких расходов составила рекордные 2,24 триллиона долларов.

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"В 2022 году военные расходы Украины достигли 44,0 миллиарда долларов США. На 640 процентов, это было самое большое увеличение военных расходов страны за один год, когда-либо фиксировавшееся в данных SIPRI. В результате увеличения и ущерба экономике Украины, связанного с войной,.. военные расходы как доля ВВП выросли до 34% ВВП в 2022 году по сравнению с 3,2 процента в 2021 году", - говорится в отчете.

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По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, 56% общемировых военных расходов приходится на Соединенные Штаты, россию и Китай. Согласно отчету, военная помощь Украине и беспокойство по усилению угрозы со стороны россии сильно повлияли на расходы многих других государств, как и напряженность в Восточной Азии.

"Постоянный рост глобальных военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более опасном мире", - комментирует старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нан Тиан.

По его словам, государства укрепляют свои армии в ответ на ухудшение среды безопасности, ведь не ожидают улучшения в ближайшее время. Как оценивает Институт, военные расходы россии выросли на 9,2% в 2022 году до примерно 86,4 миллиарда долларов, что эквивалентно 4,1% валового внутреннего продукта России. В 2021 году показатель составил 3,7%.

"Разница между бюджетными планами россии и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала", - сказала директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро.

Соединенные Штаты, бесспорный лидер в мире по военным расходам, потратили 877 миллиардов долларов в 2022 году, что на 0,7% больше, чем в прошлом, с учетом инфляции. Это равняется 39% общих мировых военных расходов и втрое больше, чем потратил занимающий второе место Китай.

Расходы стран Центральной и Западной Европы достигли 345 миллиардов долларов в 2022 году, превысив уровень 1989, когда заканчивалась Холодная война.

Финляндия, недавно ставшая 31-м членом НАТО, лидировала в этом росте с увеличением военных расходов на 36 процентов. За ней следует Литва (рост на 27%), Швеция, стремящаяся к членству в НАТО (рост на 12%), и Польша (рост на 11%).

«Хотя полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, безусловно, повлияло на решение по военным расходам в 2022 году, беспокойство по поводу российской агрессии нарастало гораздо дольше», – сказал исследователь Института Лоренцо Скараццато.

Он отметил, что многие бывшие государства Восточного блока увеличили свои военные расходы более чем вдвое после начала российской агрессии против Украины, начиная с аннексии Крыма в 2014 году.

В SIPRI заявили, что все изменения в процентах выражены в реальном исчислении по постоянным ценам 2021 года.

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