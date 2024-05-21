Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ввести налог для украинцев, которые имеют менее трех детей. Передает УНН.

Детали

Так, законопроект № 11264 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно создания предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко.

Отметим, что сам 38-летний Гривко согласно декларации, не имеет жены и детей.

В пояснительной записке сообщается, что цель законопроекта создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставление всесторонней (финансовой, социальной, психологической, правовой и другой) поддержки семьям с детьми (в долгосрочной перспективе - также оказание поддержки молодым гражданам Украины, которые вступают во взрослую жизнь), обеспечение семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворение других их социально-экономических потребностей, а также повышение престижа материнства (отцовства) и стимулирование повышения уровня жизни.

Гривко предлагает, чтобы украинцы в возрасте от 21 до 58 лет платили налог:

Ставка 1,5% для лиц, не имеющих детей;

Ставка 1% для лиц, имеющих одного ребенка;

Ставка 0,5% для лиц, имеющих двоих детей;

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Не являются плательщиками демографического сбора:

лица, имеющие трех или более детей;

лица, имеющие бесплодие или нарушенную- репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство

(отцовство), с подтверждением соответствующих обстоятельств

надлежащими медицинскими документами не реже, чем один

раз в 2 года;

лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы;

Кроме того, предлагается, что объектом налогообложения сбором являются все доходы, полученные плательщиком сбора в денежной форме с использованием безналичных расчетов, за исключением, в частности:

денежных средств, полученных физическими лицами - предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую 2 профессиональную деятельность, на текущие банковские счета при осуществлении предпринимательской и/или независимой профессиональной деятельности; - денежных средств, полученных лицом от погашения 3 облигаций внутреннего государственного займа;

денежных средств, выплаченных лицу в качестве возврата банковского вклада (депозита);

денежных средств, полученных лицом от продажи принадлежащих ему объектов недвижимого имущества и транспортных средств;

денежных средств, полученных лицом от международных общественных, благотворительных и других организаций, а также от представительств международных организаций в Украине в качестве благотворительных пожертвований и других видов денежной помощи;

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Кроме того, законопроектом предлагается повысить государственную помощь при рождении ребенка в полтора раза и ввести другие виды помощи, например на содержание ребенка до достижения им 6-летнего возраста, помощь ребенку на будущее, помощь женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня".