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Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики
Сегодняшнему поколению украинцев придется дольше работать в старости, дольше оставаться активным и обеспечивать себя своим трудом из-за сокращения соотношения работающих людей к пенсионерам.
Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ
СБУ задержала российского агента, который прибыл в Украину накануне полномасштабного вторжения под видом продавца, а в 2023 году начал слежку с целью выявления украинских систем ПВО и радаров для облегчения нанесения российских авиаударов.
Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters
Украина предложит план реструктуризации долга на сумму $20 млрд международным держателям облигаций.
В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
В Германии арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, они якобы передавали китайской спецслужбе информацию о военных технологиях.
Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел ЕС приведет к конкретным шагам в поддержку Украины, поскольку блок ежедневно работает над анализом ситуации и подготовкой решений для помощи Киеву.
"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров принять решительные меры и усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив дополнительные системы Patriot и SAMP/T и боеприпасы.
FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО
Партнеры Украины по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы те предоставили Украине больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, для защиты уязвимых регионов от российских атак.
Британская разведка: для кремлевской элиты рф создала VIP подразделение подальше от фронта
Вооруженные силы россии создали специальное подразделение под названием "Барс-Каскад" для кремлевских VIP-персон, которое действует вдали от линии фронта и включает сыновей кремлевских элит, что позволяет им обходить обязательную военную службу, приобретая при этом благосклонность кремля.
Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 94 населенных пункта и 95 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.
Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС
Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, станет новым руководителем Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, продолжая освещать деятельность ВМС ВСУ.