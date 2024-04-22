Сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать - Минсоцполитики

Сегодняшнее поколение украинцев должно будет в старости дольше работать, дольше оставаться более активным и дольше обеспечивать себя своим трудом. Об этом заявила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время форума "Демографическое будущее Украины: Стратегия устойчивости и восстановления", передает УНН.

Мы понимаем, что сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать, дольше оставаться более активным и дольше обеспечивать себя своим трудом. Потому что сегодня количество работающих и пенсионеров уже 1 к 1. Поэтому нам уже необходимо думать сегодня о том, что такое общественное здоровье, нужно создавать максимально инклюзивную среду, чтобы сохранять нашу активность и так же очень серьезно работать над постоянным развитием наших людей в течение жизни. То есть над культурой устойчивого развития - рассказала Жолнович.

По ее словам, чтобы увеличить по крайней мере до 40% смещение заработка пенсией для пенсионеров уже сегодня нужно еще примерно 6 миллионов работающего населения и рождением это никаким образом не обеспечить.

В этом контексте особое значение приобретает вопрос как вернуть людей из-за рубежа. Речь идет не только о наших мигрантах, которые спасаются от войны, речь также идет об украинцах во многих поколениях, речь также идет о тех, которые решили уехать гораздо раньше, речь также идет об активных иностранцах, которым тесно в их странах и которые готовы будут выбрать наше государство для своего развития и своего дома - сказала Жолнович.

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