Прошлый год стал чрезвычайно тревожным: Жолнович озвучила коэффициент прироста украинцев

Прошлый год стал чрезвычайно тревожным, потому что коэффициент прироста украинцев 0,9. Это чрезвычайно низкий коэффициент. В общем украинцев примерно 35 млн, что на 20 млн меньше чем было в 1991 году. Об этом сообщила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время форума "Демографическое будущее Украины: Стратегия устойчивости и восстановления", передает УНН.

Население Украины становится меньше. Сегодня нас примерно 35 млн - это на 20 млн меньше чем было в 1991 году, то есть в начале нашей независимости - сказала Жолнович.

Она отметила, что демографические вызовы не способствуют восстановлению украинцев, в частности, среди основных вызовов по словам Жолнович:

Вооруженная агрессия рф против Украины;

Быстрое сокращение численности населения;

Критически низкий уровень рождаемости;

Высокий уровень преждевременной смертности;

Массовая эмиграция и внутреннее переселение;

Рост численности людей с инвалидностью.

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Прошлый год стал чрезвычайно тревожным, потому что коэффициент нашего прироста 0,9 - это очень низкий коэффициент. Он ниже сейчас чем во многих европейских странах. Даже чем в Польше, ЕС, Франции. Мы на уровне с Гонконгом. И это действительно тревожно. Тревожно также то, что в 2023 году новых украинцев родилось только 187 тыс. - рассказала Жолнович.

По ее словам, также есть проблемы с активным долголетием, поскольку смертность украинцев так же чрезвычайно высока.

Мужская смертность чрезвычайно высока, и не только из-за войны, а из-за огромного количества культурных особенностей и рискованного поведения - сказала Жолнович.

Кроме того, она отметила, что по разным оценкам до 7 млн граждан Украины выехали за границу.

В ЕС сейчас проживает более 4 млн украинцев. Мы понимаем проводя различные опросы, что к сожалению готовность наших граждан возвращаться обратно ежегодно уменьшается. Можно ли изменить эту ситуацию? Я думаю, что да, потому что мы уже много раз восстанавливались после таких сложных катастроф: голодомор, репрессии, выселение, тоталитаризм - сказала Жолнович.

Жолнович назвала демографические цели Украины:

Создание условий для повышения рождаемости и поддержка семьи-;

Снижение преждевременной смертности;

Миграционный прирост населения;

Адаптация к демографическому старению и создание условий для активного долголетия.

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