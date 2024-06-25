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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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“Мені немає за що буде жити”: Тищенко просив слідчих не вилучати гроші під час обшуку

Київ • УНН

 • 27131 перегляди

Народний депутат Микола Тищенко, якого відправили під домашнім арештом, благав слідчих не вилучати його гроші під час обшуку, заявивши, що йому нема на що буде жити і що він чесно заробив їх за 30 років.

“Мені немає за що буде жити”: Тищенко просив слідчих не вилучати гроші під час обшуку

Народний депутат Микола Тищенко, якого суд відправив під домашній арешт, просив слідчих не вилучати гроші під час обшуку, адже йому не буде за що жити. Про це Тищенко заявив під час засідання суду, передає УНН.

Деталі

Які хабарі? Не буде у вас навіть можливості Миколі Тищенку будь-яку копійку дати. Я не для того сюди прийшов. Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає за що буде жити

- сказав Тищенко.

Після цих слів в залі стало чутно сміх, на що Тищенко не менш емоційно відреагував: "а це не смішно, я їх заробляв 30 років, от цими руками. І ні в кого нічого не взяв, і цим пишаюсь, і мій батько, і моя родина цим пишається".

Нагадаємо

Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Миколу Тищенка, якому Державне бюро розслідувань оголосило про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, під цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів з носінням електронного браслета.

Павло Башинський

Павло Башинський

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