Народный депутат Николай Тищенко, которого суд отправил под домашний арест, просил следователей не изымать деньги во время обыска, ведь ему не за что будет жить. Об этом Тищенко заявил во время заседания суда, передает УНН.

Детали

Какие взятки? Не будет у вас даже возможности Николаю Тищенко любую копейку дать. Я не для того сюда пришел. Поэтому я вчера говорил: оставьте мне мои деньги, мне не за что будет жить - сказал Тищенко.

После этих слов в зале стал слышен смех, на что Тищенко не менее эмоционально отреагировал: "а это не смешно, я их зарабатывал 30 лет, вот этими руками. И ни у кого ничего не взял, и этим горжусь, и мой отец, и моя семья этим гордится".

Напомним

Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.