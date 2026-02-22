Мейвезер оголосив про повернення у бокс після дев'ятирічної перерви – перший бій з Тайсоном
Київ • УНН
Легендарний боксер Флойд Мейвезер оголосив про повернення у професійний бокс влітку 2026 року. Перед цим він проведе виставковий бій проти Майка Тайсона навесні 2026 року в Конго.
Деталі
Першим великим кроком Мейвезера стане поєдинок проти 59-річного Майка Тайсона, який запланований на весну 2026 року (попередня дата – 25 квітня) у Демократичній Республіці Конго. Попри статус виставкової зустрічі, обидва бійці налаштовані на серйозне шоу, яке має підготувати Флойда до повноцінного повернення у про-ринг.
Промоутери з CSI Sports/FIGHT SPORTS підкреслили, що цей бій стане "містком" до офіційних поєдинків за участю Флойда вже в найближчі місяці.
Я досі маю все необхідне, щоб встановлювати нові рекорди у боксі. Від мого майбутнього поєдинку з Майком Тайсоном до наступного професійного бою після нього – ніхто не збере більшої каси та аудиторії, ніж мої заходи
Новий етап професійної кар'єри та фінансові амбіції
Мейвезер, який має ідеальний рекорд 50-0, не виходив на офіційний професійний бій з 2017 року після перемоги над Конором Макгрегором. Його повернення відбувається на тлі юридичних суперечок щодо боргів від попередніх трансляцій, а також відновлення кар'єри його давнього суперника Менні Пак'яо.
Аналітики вже прогнозують можливий реванш між легендами, оскільки Мейвезер підписав ексклюзивний контракт на серію боїв, плануючи знову домінувати у світових рейтингах за обсягами продажів платних трансляцій.
