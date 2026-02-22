Мейвезер объявил о возвращении в бокс после девятилетнего перерыва – первый бой с Тайсоном

$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 2194 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 6790 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 12381 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 28402 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 26573 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33547 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32849 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27287 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24028 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27713 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Зеленский поручил Умерову активизировать работу с Ближним Востоком и ТурциейVideo21 февраля, 16:25 • 6284 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21 февраля, 16:35 • 16585 просмотра
россияне убили 77-летнего мужчину в Орехове Запорожской области21 февраля, 17:00 • 4774 просмотра
Выгодно путину? Туск отреагировал на блокирование Венгрией помощи Украине21 февраля, 17:58 • 4400 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo22:57 • 7494 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 50705 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 59985 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 71675 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 85600 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 123459 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Львов
Сумская область
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 21416 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 25571 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 27143 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 19489 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 22133 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
ТикТок
Facebook

Мейвезер объявил о возвращении в бокс после девятилетнего перерыва – первый бой с Тайсоном

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Легендарный боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении в профессиональный бокс летом 2026 года. Перед этим он проведет выставочный бой против Майка Тайсона весной 2026 года в Конго.

Мейвезер объявил о возвращении в бокс после девятилетнего перерыва – первый бой с Тайсоном

Легендарный непобежденный чемпион Флойд Мейвезер завершает свою пенсию ради возвращения к санкционированным поединкам уже летом 2026 года. Перед началом профессиональной кампании 48-летний боксер проведет громкий выставочный бой против другой иконы спорта – Майка Тайсона, что станет первым шагом в его новом этапе карьеры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Первым большим шагом Мейвезера станет поединок против 59-летнего Майка Тайсона, который запланирован на весну 2026 года (предварительная дата – 25 апреля) в Демократической Республике Конго. Несмотря на статус выставочной встречи, оба бойца настроены на серьезное шоу, которое должно подготовить Флойда к полноценному возвращению в про-ринг.

Энтони Джошуа возвращается на ринг и может сразиться с Тайсоном Фьюри в конце года20.02.26, 15:41 • 2478 просмотров

Промоутеры из CSI Sports/FIGHT SPORTS подчеркнули, что этот бой станет "мостиком" к официальным поединкам с участием Флойда уже в ближайшие месяцы.

Я до сих пор имею все необходимое, чтобы устанавливать новые рекорды в боксе. От моего будущего поединка с Майком Тайсоном до следующего профессионального боя после него – никто не соберет большей кассы и аудитории, чем мои мероприятия

– заявил Мейвезер в официальном обращении.

Новый этап профессиональной карьеры и финансовые амбиции

Мейвезер, имеющий идеальный рекорд 50-0, не выходил на официальный профессиональный бой с 2017 года после победы над Конором Макгрегором. Его возвращение происходит на фоне юридических споров относительно долгов от предыдущих трансляций, а также возобновления карьеры его давнего соперника Мэнни Пакьяо.

Аналитики уже прогнозируют возможный реванш между легендами, поскольку Мейвезер подписал эксклюзивный контракт на серию боев, планируя снова доминировать в мировых рейтингах по объемам продаж платных трансляций.

"Черт, да, это произойдет": Тайсон подтвердил бой против Мейвезера14.02.26, 12:01 • 3158 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Reuters
Демократическая Республика Конго