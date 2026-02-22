Мейвезер объявил о возвращении в бокс после девятилетнего перерыва – первый бой с Тайсоном
Киев • УНН
Легендарный боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении в профессиональный бокс летом 2026 года. Перед этим он проведет выставочный бой против Майка Тайсона весной 2026 года в Конго.
Легендарный непобежденный чемпион Флойд Мейвезер завершает свою пенсию ради возвращения к санкционированным поединкам уже летом 2026 года. Перед началом профессиональной кампании 48-летний боксер проведет громкий выставочный бой против другой иконы спорта – Майка Тайсона, что станет первым шагом в его новом этапе карьеры. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Первым большим шагом Мейвезера станет поединок против 59-летнего Майка Тайсона, который запланирован на весну 2026 года (предварительная дата – 25 апреля) в Демократической Республике Конго. Несмотря на статус выставочной встречи, оба бойца настроены на серьезное шоу, которое должно подготовить Флойда к полноценному возвращению в про-ринг.
Промоутеры из CSI Sports/FIGHT SPORTS подчеркнули, что этот бой станет "мостиком" к официальным поединкам с участием Флойда уже в ближайшие месяцы.
Я до сих пор имею все необходимое, чтобы устанавливать новые рекорды в боксе. От моего будущего поединка с Майком Тайсоном до следующего профессионального боя после него – никто не соберет большей кассы и аудитории, чем мои мероприятия
Новый этап профессиональной карьеры и финансовые амбиции
Мейвезер, имеющий идеальный рекорд 50-0, не выходил на официальный профессиональный бой с 2017 года после победы над Конором Макгрегором. Его возвращение происходит на фоне юридических споров относительно долгов от предыдущих трансляций, а также возобновления карьеры его давнего соперника Мэнни Пакьяо.
Аналитики уже прогнозируют возможный реванш между легендами, поскольку Мейвезер подписал эксклюзивный контракт на серию боев, планируя снова доминировать в мировых рейтингах по объемам продаж платных трансляций.
