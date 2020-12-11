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Меган Маркл обійшла за популярністю Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету

Меган Маркл обійшла за популярністю Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Герцогиня Сассекська Меган Маркл названа найпопулярнішим членом британської сім'ї. Вона обійшла за полулярністю герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон і королеву Єлизавету ІІ, незважаючи на те, що герцог і герцогиня Сассекські склали із себе королівські повноваження і поїхали до США. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Sun.

"Меган Маркл посіла перше місце у рейтингу королівських осіб за всесвітнім опитуванням OnBuy із рейтингом популярності 14,5%. Слідом за нею йшла 38-річна герцогиня Кембриджська (Кейт Міддлтон - ред.) із рейтингом 14,4%, а на третьому місці опинилася 94-річна королева (Єлизавета ІІ - ред.) із рейтингом популярності 14,3%", - пише видання.

Відзначається, що хоча у цьому році Меган стала менше з'являтися на публіці через коронавірус і переїзд до Каліфорнії з сином Арчі і принцом Гаррі, схоже, її виступи у Zoom і щирі есе користувалися успіхом у публіки.

Так, мама трьох дітей Кейт Міддлтон вийшла на перше місце серед пошукових запитів в Instagram, а вона, як відомо, захоплюється фотографуванням, часто робить яскраві знімки своїх трьох дітей.

На відміну від цього, популярність принца Гаррі різко впала слідом за "Megxit": трекер популярності YouGov Royal показує, що у жовтні минулого року 36-річний принц отримав 71% позитивних оцінок, а після оголошення свого рішення він впав до 55%.

Нагадаємо, герцогиня Сассекська Меган Маркл у липні цього року пережила викидень.

Як раніше повідомляв УНН, британський принц Гаррі і Меган Маркл придбали для сім'ї маєток в американському штаті Каліфорнія, вартість його - 4,7 млн ​​доларів.

Нагадаємо, британський принц Гаррі і його дружина Меган в останній раз взяли участь у публічному заході в якості членів королівської сім'ї 9 березня цього року. Перед цим Гаррі й Меган оголосили, що відмовляються від частини королівських привілеїв.

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