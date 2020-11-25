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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 92724 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 104143 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119748 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка

Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Герцогиня Сассекская Меган Маркл в июле этого года пережила выкидыш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что в июле этого года пережила выкидыш", - пишет издание.

Так, жена принца Гарри, сына наследника британского престола принца Чарльза написала в своей статье: "Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго".

Арчи, первый сын Меган Маркл и принца Гарри, родился 6 мая 2019 года.

Как написала Меган, "в 2020 году всех нас преследовали потери и боль".

Она описала обстоятельства, при которых произошел выкидыш. Утром она почувствовала "резкую судорогу", после чего ее доставили в больницу.

"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне", - описала Меган этот день.

Напомним, британский принц Гарри и Меган Маркл приобрели для семьи имение в американском штате Калифорния, стоимость его - 4,7 млн долларов.

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