Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Герцогиня Сассекская Меган Маркл в июле этого года пережила выкидыш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что в июле этого года пережила выкидыш", - пишет издание.
Так, жена принца Гарри, сына наследника британского престола принца Чарльза написала в своей статье: "Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго".
Арчи, первый сын Меган Маркл и принца Гарри, родился 6 мая 2019 года.
Как написала Меган, "в 2020 году всех нас преследовали потери и боль".
Она описала обстоятельства, при которых произошел выкидыш. Утром она почувствовала "резкую судорогу", после чего ее доставили в больницу.
"Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне", - описала Меган этот день.
Напомним, британский принц Гарри и Меган Маркл приобрели для семьи имение в американском штате Калифорния, стоимость его - 4,7 млн долларов.