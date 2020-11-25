Меган Маркл і принц Гаррі втратили другу дитину

“Герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла, що в липні цього року пережила викидень”, — пише видання.

Так, дружина принца Гаррі, сина спадкоємця британського престолу принца Чарльза написала в своїй статті: “Коли я стискала в руках свою першу дитину, я розуміла, що втрачаю другу”.

Арчі, перший син Меган Маркл і принца Гаррі, народився 6 травня 2019 року.

Як написала Меган, “в 2020 році всіх нас переслідували втрати і біль”.

Вона описала обставини, при яких стався викидень. Вранці вона відчула “різку судому”, після чого її доставили в лікарню.

“Я лежала на лікарняному ліжку і бачила, що у мого чоловіка буквально розривалося на частини серце, а він при цьому намагався допомагати мені”, — описала Меган цей день.

Нагадаємо, британський принц Гаррі і Меган Маркл придбали для сім’ї маєток в американському штаті Каліфорнія, вартість його — 4,7 млн ​​доларів.