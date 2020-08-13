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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81180 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101570 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107067 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127022 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101162 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101990 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 103994 просмотра

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Принц Гарри и Меган приобрели имение для семьи в Калифорнии

Принц Гарри и Меган приобрели имение для семьи в Калифорнии

Киев  •  УНН

 • 25554 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Британский принц Гарри и Меган Маркл приобрели для семьи имение в американском штате Калифорния, стоимость его - 4,7 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

"Гарри и Меган приобрели новый дом в эксклюзивном калифорнийском анклаве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость дома составляет 4,7 млн долларов, он расположен между Санта-Барбарой и Лос-Анджелесом. В имении есть библиотека, 16 ванных комнат, фонтаны, сад, театр под открытым небом, искусственное озеро для рыбалки.

"Королевские инсайдеры говорят, что принц Чарльз "обеспечил финансирование" для нового семейного дома", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах учредить новую благотворительную организацию под названием Archewell, целью которой является "сделать что-то важное".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл наняли охрану для семьи в Лос-Анджелесе, которая обходится им в 7000 фунтов в день (8640 долларов).

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