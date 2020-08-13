Принц Гарри и Меган приобрели имение для семьи в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Британский принц Гарри и Меган Маркл приобрели для семьи имение в американском штате Калифорния, стоимость его - 4,7 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
"Гарри и Меган приобрели новый дом в эксклюзивном калифорнийском анклаве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость дома составляет 4,7 млн долларов, он расположен между Санта-Барбарой и Лос-Анджелесом. В имении есть библиотека, 16 ванных комнат, фонтаны, сад, театр под открытым небом, искусственное озеро для рыбалки.
"Королевские инсайдеры говорят, что принц Чарльз "обеспечил финансирование" для нового семейного дома", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах учредить новую благотворительную организацию под названием Archewell, целью которой является "сделать что-то важное".
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл наняли охрану для семьи в Лос-Анджелесе, которая обходится им в 7000 фунтов в день (8640 долларов).