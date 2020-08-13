Принц Гаррі і Меган придбали маєток для родини в Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Британський принц Гарі і Меган Маркл придбали для родини маєток в американському штаті Каліфорнія, вартість його - 4,7 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.
“Гаррі та Меган придбали новий будинок в ексклюзивному каліфорнійському анклаві”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вартість будинку становить 4,7 млн доларів, він розміщений між Санта-Барбарою і Лос-Анджелесом. У маєтку є бібліотека, 16 ванних кімнат, фонтани, сад, театр під відкритим небом, штучне озеро для риболовлі.
“Королівські інсайдери кажуть, що принц Чарльз "забезпечив фінансування“ для нового сімейного будинку”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про плани заснувати нову благодійну організацію під назвою Archewell, метою якої є “зробити щось важливе”.
Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл найняли охорону для родини в Лос-Анджелесі, яка обходиться їм у 7 000 фунтів на день (8 640 доларів).