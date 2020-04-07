Принц Гаррі і Меган Маркл розкрили назву своєї нової благодійної організації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про плани заснувати нову благодійну організацію під назвою Archewell, метою якої є "зробити щось важливе". Про це повідомляє УНН із посиланням на SkyNews.
"Гаррі і Меган розповіли, що вони з нетерпінням чекають запуску фонду Archewell, який замінить їх бренд Sussex Royal", - пише видання.
Повідомляється, що у них є плани по створенню власного благодійного фонду, а також веб-сайту.
Пара також розповіла, що ім'я їхнього сина Арчі було навіяно грецьким словом "Arche", що означає "джерело дії".
Відкриття їх нової організації, було відкладено через пандемію коронавірусу. Оголошення з докладною інформацією про організацію буде зроблено "коли прийде час", сказала подружня пара.
"Вони розглядають питання про те, як створити свою власну благодійну та волонтерську службу після того, як минулого місяця в США було подано документи, що стосуються їх нового бренду", - зазначає видання.
Нагадаємо, британський принц Гаррі і його дружина Меган у понеділок, 9 березня, в останній раз взяли участь у публічному заході в якості членів королівської сім'ї.