Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли название своей новой благотворительной организации

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах учредить новую благотворительную организацию под названием Archewell, целью которой является "сделать что-то важное". Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.