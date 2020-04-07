Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли название своей новой благотворительной организации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл объявили о планах учредить новую благотворительную организацию под названием Archewell, целью которой является "сделать что-то важное". Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
"Гарри и Меган рассказали, что они с нетерпением ждут запуска фонда Archewell, который заменит их бренд Sussex Royal", - пишет издание.
Сообщается, что у них есть планы по созданию собственного благотворительного фонда, а также веб-сайта.
Пара также рассказала, что имя их сына Арчи было навеяно греческим словом "Arche", что означает "источник действия".
Открытие их новой организации, было отложено из-за пандемии коронавируса. Объявление с подробной информацией об органиации будет сделано "когда придет время", сказала супружеская пара.
"Они рассматривают вопрос о том, как создать свою собственную благотворительную и волонтерскую службу после того, как в прошлом месяце в США были поданы документы, касающиеся их нового бренда", - отмечает издание.
Напомним, британский принц Гарри и его жена Меган Меган в понедельник, 9 марта, в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи.