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Принц Гаррі і Меган втратять королівські титули

Київ • УНН

 • 26006 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Принц Гаррі і Меган Маркл втратять титули Його і Її Королівська високість і повинні будуть відшкодувати 2,4 мільйона фунтів стерлінгів державних коштів, витрачених на їх будинок Frogmore Cottage. Про це з посиланням на заяву пари повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Принц Гаррі і Меган втратять королівські титули

"Герцог і герцогиня Сассекські більше не будуть використовувати свої титули Його і Її Королівська високість і відшкодують 2,4 мільйона фунтів стерлінгів грошей платників податків, витрачених на ремонт їхнього будинку в Беркширі", - повідомляє видання з посиланням на заяву пари після завершення переговорів про їхнє майбутнє.

Королева оголосила в своїй заяві: "Після багатьох місяців переговорів і недавніх дискусій мені приємно, що разом ми знайшли конструктивний і підтримуючий шлях вперед для мого внука і його сім'ї. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами моєї сім'ї".

При цьому ВВС повідомляє, що принц Гаррі і Меган Маркл також перестануть отримувати державні кошти.

Раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, якы належать їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським. Після цього Єлизавета II випустила заяву після наради з Гаррі і Меган, вказавши, що повністю підтримує їх.

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