Єлизавета ІІ випустила заяву після наради щодо Гаррі і Меган: я повністю підтримую їх

ukru
06:24 • 2662 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 106078 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 159547 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 257819 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 258937 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254410 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235862 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203855 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186034 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146232 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
57 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 26708 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 27014 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 52225 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 30942 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 29987 перегляди
Публікації
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 2662 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 8794 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 30942 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 257819 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 258937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 85420 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 34426 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141881 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155052 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114343 перегляди
Актуальне
Єлизавета ІІ випустила заяву після наради щодо Гаррі і Меган: я повністю підтримую їх

Єлизавета ІІ випустила заяву після наради щодо Гаррі і Меган: я повністю підтримую їх

Київ • УНН

 • 30735 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II висловила підтримку рішенню принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв і більше жити приватним життям. Відповідну заяву було зроблено за підсумками королівської сімейної ради, пише УНН з посиланням на британську мовну корпорацію BBC.

“Моя сім’я і я повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган почати нове життя в якості молодої сім’ї. Хоча ми б вважали за краще, щоб вони залишалися повноцінними членами королівської сім’ї, ми поважаємо і розуміємо їх бажання жити більш незалежним життям”, — йдеться в заяві.

Королева також повідомила про “перехідний періоді” для Гаррі та Меган Маркл, під час якого вони будуть поперемінно жити в Великій Британії і Канаді. Остаточні рішення про те, як саме це буде відбуватися, очікуються в найближчі дні.

Нагадаємо, що королева Великої Британії Єлизавета II викликала старших членів королівської сім’ї на екстрений саміт в своєму маєтку в Сандрінгемі в Норфолку.

Також, раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, належних їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.27
Bitcoin
$84,457.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,035.60
Ethereum
$1,974.28