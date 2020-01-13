Єлизавета ІІ випустила заяву після наради щодо Гаррі і Меган: я повністю підтримую їх
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II висловила підтримку рішенню принца Гаррі і Меган Маркл відмовитися від королівських привілеїв і більше жити приватним життям. Відповідну заяву було зроблено за підсумками королівської сімейної ради, пише УНН з посиланням на британську мовну корпорацію BBC.
“Моя сім’я і я повністю підтримуємо бажання Гаррі і Меган почати нове життя в якості молодої сім’ї. Хоча ми б вважали за краще, щоб вони залишалися повноцінними членами королівської сім’ї, ми поважаємо і розуміємо їх бажання жити більш незалежним життям”, — йдеться в заяві.
Королева також повідомила про “перехідний періоді” для Гаррі та Меган Маркл, під час якого вони будуть поперемінно жити в Великій Британії і Канаді. Остаточні рішення про те, як саме це буде відбуватися, очікуються в найближчі дні.
Нагадаємо, що королева Великої Британії Єлизавета II викликала старших членів королівської сім’ї на екстрений саміт в своєму маєтку в Сандрінгемі в Норфолку.
Також, раніше британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, належних їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським.