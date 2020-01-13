Елизавета II выпустила заявление после совещания касательно Гарри и Меган: я полностью поддерживаю их
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и больше жить частной жизнью. Соответствующее заявление было сделано по итогам королевского семейного совета, пишет УНН со ссылкой на британскую вещательную корпорацию BBC.
“Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью”, — говорится в заявлении.
Королева также сообщила о “переходном периоде” для Гарри и Меган Маркл, во время которого они будут попеременно жить в Великобритании и Канаде. Окончательные решения о том, как именно это будет происходить, ожидаются в ближайшие дни.
Напомним, что королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на экстренный саммит в своем имении в Сандрингеме в Норфолке.
Также, ранее британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским.