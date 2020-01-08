Принц Гаррі і Меган Маркл зробили заяву щодо королівських повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, належних їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським. Про це йдеться у повідомленні, яке поширено в офіційному Instagram, передає УНН.
У заяві зазначено, що після багатомісячних роздумів та внутрішніх дискусій герцог та герцогиня вирішили "відійти від того, щоб вважатися "високопоставленими" членами королівської сім'ї, і працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними".
Натомість у повідомленні зазначено, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл продовжують підтримувати її Величність Королеву.
"Зараз ми плануємо збалансувати свій час між Великою Британією та Північною Америкою, продовжуючи шанувати наш обов'язок перед Королевою, Співдружністю... Цей географічний баланс дозволить нам виховувати у сина вдячність за королівську традицію, в якій він народився, а також надає нашій родині простір, щоб зосередитись на наступній главі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, Королева Єлизавета II може зректися престолу на користь одного з принців.