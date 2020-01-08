Принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление относительно королевских полномочий

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112608 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116551 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115007 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130227 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106147 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108449 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108416 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131930 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130695 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление относительно королевских полномочий

Принц Гарри и Меган Маркл сделали заявление относительно королевских полномочий

Киев  •  УНН

 • 26449 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским. Об этом говорится в сообщении, распространенном в официальном Instagram, передает УНН.

В заявлении указано, что после многомесячных раздумий и внутренних дискуссий герцог и герцогиня решили "уйти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми".

Но в сообщении указано, что принц Гарри и его жена Меган Маркл продолжают поддерживать ее Величество Королеву.

"Сейчас мы планируем сбалансировать свое время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая уважать наш долг перед Королевой, Содружеством ... Этот географический баланс позволит нам воспитывать в сыне благодарность за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставляет нашей семье пространство, чтобы сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - говорится в заявлении.

Напомним, Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу одного из принцев.

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