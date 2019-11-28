Королева Єлизавета II може зректися престолу на користь одного з принців

За даними видання, Єлизавета II все більше часу проводить в своїй заміській резиденції у Віндзорі та поступово відходить від виконання деяких публічних обов’язків. Так, у 2018 році вона взяла участь в 283 офіційних заходах, що на 49 менше порівняно з 2016 роком. Чарльз же, пише газета, навпаки нарощує свою активність — в цьому році він взяв участь в 507 офіційних заходах. У червні 2020 року року наслідний принц планує відвідати зустріч глав урядів країн-членів Співдружності націй, яка пройде в Руанді.

У світлі недавніх скандальних подій з принцом Ендрю, герцогом Йоркським, Чарльз перервав державний візит до Нової Зеландії та повернувся до Великобританії для обговорення сімейних справ. Цей скандал, пише газета, надає Чарльзу “прекрасну можливість” продемонструвати свою готовність до того, щоб взяти на себе обов’язки монарха.

Як пише The Sun, посилаючись на джерело, що заслуговує довіри в Букенгемском палаці, “процес передачі монарших повноважень Чарльзу вже почався”.

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20 листопада герцог Йоркський відмовився від виконання своїх офіційних обов’язків як члена королівської сім’ї через його зв’язки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого у США звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Заява 59-річного принца прозвучала через кілька днів після того, як він дав інтерв’ю виданню BBC, в якому розповів про свою дружбу з Епштейном. Тоді ж принц спростував твердження про те, що у нього був сексуальний зв’язок з 17-річною дівчиною, яка отримувала за це гроші від членів оточення американського фінансиста. Принц зазнав різкої критики з боку громадськості після виходу програми в ефір. Його запідозрили в нещирості.

Єлизавета II є монархом-рекордсменом. Вона перебуває на престолі довше, ніж будь-які монархи світу.