Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу одного из принцев

По данным издания, Елизавета II все больше времени проводит в своей загородной резиденции в Виндзоре и постепенно отходит от выполнения некоторых публичных обязанностей. Так, в 2018 году она приняла участие в 283 официальных мероприятиях, на 49 меньше по сравнению с 2016 годом. Чарльз же, пишет газета, наоборот наращивает свою активность - в этом году он принял участие в 507 официальных мероприятиях. В июне 2020 года наследный принц планирует посетить встречу глав правительств стран-членов Содружества наций, которая пройдет в Руанде.

В свете недавних скандальных событий с принцем Эндрю, герцогом Йоркским, Чарльз прервал государственный визит в Новую Зеландию и вернулся в Великобританию для обсуждения семейных дел. Этот скандал, пишет газета, предоставляет Чарльзу "прекрасную возможность" продемонстрировать свою готовность к тому, чтобы взять на себя обязанности монарха.

Как пишет The Sun, ссылаясь на источник, заслуживающий доверия в Букенгемском дворце, "процесс передачи монарших полномочий Чарльзу уже начался".

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20 ноября герцог Йоркский отказался от выполнения своих официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого в США обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Заявление 59-летнего принца прозвучало через несколько дней после того, как он дал интервью изданию BBC, в котором рассказал о своей дружбе с Эпштейном. Тогда же принц опроверг утверждение о том, что у него была сексуальная связь с 17-летней девушкой, которая получала за это деньги от членов окружения американского финансиста. Принц подвергся резкой критике со стороны общественности после выхода программы в эфир. Его заподозрили в неискренности.

Елизавета II является монархом-рекордсменом. Она находится на престоле дольше, чем любые монархи мира.