У США наклав на себе руки обвинувачений у секс-торгівлі мільярдер - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, Епштейн покінчив життя самогубством у своїй тюремній камері в Нью-Йорку.

Повідомляється, що мільярдер був знайдений мертвим раннім суботнім ранком. За попередньою інформацією, він повісився.

Поки цю інформацію не коментували правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, на початку липня газета The New York Times повідомила, що Епштейнау будуть пред'явлені звинувачення в торгівлі людьми з метою їх сексуальної експлуатації. На думку прокуратури, Епштейн в 2002-2005 роках організував візити в свій будинок в Манхеттені десятків неповнолітніх дівчат, наймолодшим з них було 14 років. Він піддавав їх домаганням і сексуальному насильству. Він платив дівчатам, а також змушував їх приводити до нього додому і інших їх ровесниць.

Вже 9 липня федеральна прокуратура в Нью-Йорку пред'явила звинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації Епштейна.

У 2007-2008 роках Епштейн вже був учасником резонансного розгляду. Тоді його звинувачували в аналогічних діях в штаті Флорида. В остаточному підсумку він уклав угоду зі слідством, і визнав у 2008 році свою провину в менш тяжкому злочині - залучення неповнолітніх до заняття проституцією. Він провів у в'язниці близько 13 місяців. Йому дозволялося регулярно залишати пенітенціарної установи.

Відзначається, що Епштейн в минулому добре знав Дональда Трампа, який є зараз президентом США, а також колишнього американського лідера Білла Клінтона. Трамп в інтерв'ю журналу New York Magazine в 2002 році називав Епштейна "чудовим хлопцем", з яким "дуже весело".