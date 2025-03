Найкращий чоловік і батько: Меган Маркл чуттєво привітала принца Гаррі з днем народження

“Твоє служіння справі, про яку ти піклуєшся так глибоко, надихає мене кожен день. Ти найкращий чоловік і найчудовіший батько для нашого сина. Ми любимо тебе. Щасливого дня народження!” — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Британська королева у день народження принца Гаррі поділилась милим фото в Instagram.

Довідка: Принц Гаррі, герцог Сассекський, повне ім'я Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор — молодший син Чарльза, принца Уельського та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, онук королеви Великої Британії Єлизавети II. Повсюдно відомий за його коротким іменем як принц Гаррі.

