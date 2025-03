Лучший муж и отец: Меган Маркл чувственно поздравила принца Гарри с днем рождения

"Твое служение делу, о которой ты заботишься так глубоко, вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и замечательный отец для нашего сына. Мы любим тебя. Счастливого дня рождения!" - говорится в сообщении.

Напомним, Британская королева в день рождения принца Гарри поделилась милым фото в Instagram.

Справка: Принц Гарри, герцог Сассекский, полное имя Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбеттен-Виндзор - младший сын Чарльза, принца Уэльского и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Повсеместно известен под его коротким именем как принц Гарри.

