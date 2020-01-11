Британська королева скликає надзвичайний саміт щодо майбутнього Гаррі і Меган

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II викликала старших членів королівської сім'ї на екстрений саміт в своєму маєтку в Сандрінгемі в Норфолку в понеділок, 13 січня, щоб обговорити майбутнє герцога і герцогині Сассекських Гаррі і Меган. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Зустріч, на якій будуть присутні королева, принц Уельський, герцог Кембриджський і герцог Сассекський, буде першою, коли четвірка зустрінеться після того, як в середу вибухнула королівська криза.

Зустріч надасть їм можливість обговорити пропозиції, розроблені після серії консультацій між палацовими чиновниками і представниками урядів Великої Британії та Канади про те, як Меган і Гаррі можуть досягти своєї мети по створенню нових "прогресивних" ролей в якості "гібридних" членів королівської сім'ї.

Британські ЗМІ вже назвали королівську кризу - Megxit за аналогією з Brexit (виходом Великої Британії з ЄС).

Нагадаємо, британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили заяву, що відмовляються від фінансових привілеїв, належних їм за статусом, як герцогу і герцогині Сассекським.

У заяві зазначено, що після багатомісячних роздумів та внутрішніх дискусій герцог та герцогиня вирішили "відійти від того, щоб вважатися "високопоставленими" членами королівської сім'ї, і працювати над тим, щоб стати фінансово незалежними".

Натомість у повідомленні зазначено, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл продовжують підтримувати її Величність Королеву.

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