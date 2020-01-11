Британська королева скликає надзвичайний саміт щодо майбутнього Гаррі і Меган

КИЇВ. 12 січня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II викликала старших членів королівської сім'ї на екстрений саміт в своєму маєтку в Сандрінгемі в Норфолку в понеділок, 13 січня, щоб обговорити майбутнє герцога і герцогині Сассекських Гаррі і Меган. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.