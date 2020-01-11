Британская королева созывает чрезвычайный саммит по будущему Гарри и Меган

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109656 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112013 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110521 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121917 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103214 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106870 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107236 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131739 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130543 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Британская королева созывает чрезвычайный саммит по будущему Гарри и Меган

Британская королева созывает чрезвычайный саммит по будущему Гарри и Меган

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на экстренный саммит в своем поместье в Сандрингеме в Норфолке в понедельник, 13 января, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассексских Гарри и Меган. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Встреча, на которой будут присутствовать королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский, будет первой, когда четверка встретится после того, как в среду разразился кризис в Сассексе.

Встреча предоставит им возможность обсудить предложения, разработанные после серии консультаций между дворцовыми чиновниками и представителями правительств Великобритании и Канады о том, как Меган и Гарри могут достичь своей цели по созданию новых "прогрессивных" ролей в качестве "гибридных" членов королевской семьи.

Британские СМИ уже назвали королевский кризис – Megxit по аналогии с Brexit (выходом Великобритании из ЕС).

Напомним, британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассексским.

В заявлении указано, что после многомесячных раздумий и внутренних дискуссий герцог и герцогиня решили "уйти от того, чтобы считаться" высокопоставленными "членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми".

Зато в сообщении указано, что принц Гарри и его жена Меган Маркл продолжают поддерживать ее Величество Королеву.

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