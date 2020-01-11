Британская королева созывает чрезвычайный саммит по будущему Гарри и Меган
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Королева Великобритании Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на экстренный саммит в своем поместье в Сандрингеме в Норфолке в понедельник, 13 января, чтобы обсудить будущее герцога и герцогини Сассексских Гарри и Меган. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Встреча, на которой будут присутствовать королева, принц Уэльский, герцог Кембриджский и герцог Сассексский, будет первой, когда четверка встретится после того, как в среду разразился кризис в Сассексе.
Встреча предоставит им возможность обсудить предложения, разработанные после серии консультаций между дворцовыми чиновниками и представителями правительств Великобритании и Канады о том, как Меган и Гарри могут достичь своей цели по созданию новых "прогрессивных" ролей в качестве "гибридных" членов королевской семьи.
Британские СМИ уже назвали королевский кризис – Megxit по аналогии с Brexit (выходом Великобритании из ЕС).
Напомним, британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассексским.
В заявлении указано, что после многомесячных раздумий и внутренних дискуссий герцог и герцогиня решили "уйти от того, чтобы считаться" высокопоставленными "членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми".
Зато в сообщении указано, что принц Гарри и его жена Меган Маркл продолжают поддерживать ее Величество Королеву.